Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Nächtlicher Brand in Taura: Mülltonnen zerstört, Haus blieb verschont

Die Tauraer Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Brand ausrücken.
Die Tauraer Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Brand ausrücken. Bild: Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Tauraer Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Brand ausrücken.
Die Tauraer Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Brand ausrücken. Bild: Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa
Chemnitz Umland
Nächtlicher Brand in Taura: Mülltonnen zerstört, Haus blieb verschont
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Müllbehälter standen in unmittelbarer Nähe eines Hauses. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In der Nacht zum Buß- und Bettag haben unbekannte Täter in Taura mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Wie die Polizei in Chemnitz am Mittwoch informierte, ereignete sich die Tat gegen 4.15 Uhr. Die Mülltonnen standen an einem Haus auf der Mittweidaer Straße Drei Behälter waren betroffen. Die Mülltonnen wurden dabei vollständig zerstört,...
