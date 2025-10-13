Nächtliches Feuer in Chemnitzer Autowerkstatt: Erste Hinweise zur Ursache

Der Brand war in der Nacht zu Montag ausgebrochen. Einen technischen Defekt als Auslöser halten die Ermittler für wenig wahrscheinlich. Die Untersuchungen dauern an.

Nach einem Feuer im Chemnitzer Westen in der Nacht zu Montag geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus. Dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte, sei nach ersten Untersuchungen weitgehend auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher der „Freien Presse“. Ob der Brand nun durch Fahrlässigkeit verursacht oder gar...