Nahverkehr am Chemnitzer Stadtrand: Wie geht es mit der Buslinie 49 weiter?

Chemnitz
Die Linie 49 verbindet seit einigen Jahren Grüna und Mittelbach. Bislang nur probeweise. Nun ist eine Entscheidung gefallen.
Gute Nachrichten für den Chemnitzer Stadtrand: Die Buslinie 49, die die Ortsteile Grüna und Mittelbach verbindet, bleibt erhalten. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember wird damit aus dem bisherigen Probebetrieb ein reguläres Angebot.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.