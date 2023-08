Nahverkehr: Nun auch Straßenbahnen und Busse in Chemnitz von Bauarbeiten betroffen

Neben dem Schienenersatzverkehr bei den City-Bahn-Linien C 13 und C 14 wird es nächste Woche auch zu Einschränkungen bei Straßenbahnen und Bussen kommen, kündigt die CVAG an. Wegen Arbeiten an den Weichen gibt es im Bereich Bahnhofstraße/Reitbahnstraße von Montag, 7. August ab etwa 8 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 11. August, 18.30 Uhr,...