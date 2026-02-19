Natur, Verkehr, Parkplatznot: Neubau-Projekt am Fuße des Chemnitzer Kaßbergs treibt Anwohner um

Zu einem Bauvorhaben an der Ulmenstraße gibt es in der Nachbarschaft jede Menge Fragen. Auf dem Areal wurde zudem ein seltener Vogel gesichtet. Was sagt der Investor?

In Chemnitz dürfte die Wohnanlage wohl zu den schicken der Stadt gehören. Zeitgemäße Architektur, Top-Lage am Südhang des Kaßbergs, erst vor wenigen Jahren fertiggestellt. Doch unter den Bewohnern des an der Ulmenstraße gelegenen Komplexes mit rund 30 Wohnungen herrscht Unruhe. Direkt vor ihrer Haustür sollen zwei weitere große... In Chemnitz dürfte die Wohnanlage wohl zu den schicken der Stadt gehören. Zeitgemäße Architektur, Top-Lage am Südhang des Kaßbergs, erst vor wenigen Jahren fertiggestellt. Doch unter den Bewohnern des an der Ulmenstraße gelegenen Komplexes mit rund 30 Wohnungen herrscht Unruhe. Direkt vor ihrer Haustür sollen zwei weitere große...