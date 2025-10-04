Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Naturmarkt am Wasserschloß Klaffenbach: Regionale Direktvermarkter und Handwerker laden ein

Chemnitz
Naturmarkt am Wasserschloß Klaffenbach: Regionale Direktvermarkter und Handwerker laden ein
Produkte aus umweltgerechter Landwirtschaft, ökologischem Anbau und traditionellem Handwerk gibt es am 5. Oktober im Schlossgelände.

Chemnitz.

Zum Erntedankfest am Waserschloß Klaffenbach präsentieren sich Direktvermarkter und Handwerker mit ihren Produkten. Die Palette dabei reicht von saisonalem Obst und Gemüse über Fleisch und Wurst, Käse, Milchprodukte, Fisch, Wildspezialitäten, Brotaufstriche und Gewürze bis hin zu Süßwaren, Lebkuchen und Säften. Handwerkliche Produkte aus Leinen, Filz, Holz, Keramik, Schmuck auf verschiedenen Materialien, Accessoires für den Winter, Kosmetik aus heimischen Pflanzen, Floristik und eitere Waren ergänzen das präsentierte Sortiment. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem Livemusik sowie eine Apfel- und eine Pilzausstellung. (gp) Foto: Anja Grams/C3/Archiv

Geöffnet ist der Naturmarkt am Wasserschloß Klaffenbach am Sonntag, 5. Oktober von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro.

