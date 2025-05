Neue Ausstellung am Landgericht Chemnitz: Porträts von Künstlern in ihren Ateliers

Zwei Fotografen haben sächsischen Künstlern bei der Arbeit zugeschaut und dann – fast beiläufig – den Auslöser ihrer Kamera betätigt.

Chemnitz.

In Museen, Galerie und im öffentlichen Raum begegnet uns Kunst. Jetzt rückt eine Ausstellung, die am Dienstag, 27. Mai im Landgericht Chemnitz, Hohe Straße 23, eröffnet wird, Menschen in den Fokus, die Kunst schaffen. Unter dem Titel „Sächsische Künstler in ihren Ateliers“ zeigen Klaus Dennhardt, 1941 in Dresden geboren, und Jörn Michael, 1975 in Buchholz geboren, fotografische Künstlerporträts. Dennhardts erstes „Model“ war Hermann Glöckner. Die Aufnahmen dienten als Entrée zu anderen Künstlern. Michael hatte zur 500-Jahrfeier seiner Heimatstadt einen Bildband mit 500 Fotos von Buchholzer Bürgern beigesteuert. Seit 15 Jahren fotografiert er auch Künstlerkollegen bei ihrer Arbeit. (gp)