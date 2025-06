Neue Ausstellung zeigt die textile Seite von Chemnitz und der Region

In der Villa Esche wird am 26. Juni die Präsentation „Textil? Zukunft!“ eröffnet.

Chemnitz.

Chemnitzer Kreativität und Wirtschaftskraft in einer für die Stadt seit langer Zeit bedeutenden Branche zeigen sich in einer Ausstellung, die am 26. Juni um 16 Uhr in der Villa Esche, Parkstraße 58, eröffnet wird. Sie bietet die Möglichkeit, das Thema Textil in Chemnitz und der Region in vielen Facetten zu betrachten. Die Schau zeigt Museumsbesuchern und Führungsgästen bis Dezember das textile Heute und Morgen in Chemnitz und dem Umland.