Neue Bänke für Haltestellen in Chemnitz: Manche haben nun zwei, andere gar keine

Die CVAG lässt an Bus- und Bahnhaltestellen 100 Sitzbänke aufstellen. Die Auswahl der Orte wirft zumindest an einigen Stellen Fragen auf.
Rund die Hälfte der Bus- und Bahnhaltestellen in Chemnitz verfügt über ein Wartehäuschen und damit Sitzplätze. Wo ein solches Häuschen fehlt, gab es bis vor kurzem in der Regel auch keine Sitzmöglichkeiten. Das ändert sich gerade: Seit dem Herbst lässt die CVAG 100 neue Sitzbänke aus Beton aufstellen (außerdem neue, größere...
