Neue Gastronomin auf dem Kaßberg in Chemnitz serviert bald kleine Häppchen

Eine junge Frau öffnet einen alten Gastraum wieder und verleiht ihm mediterranes Flair. Nicht nur Speis und Trank soll es dort künfitg geben. Das Ganze soll zu einem Nachbarschafts-Hub werden.

Zugegeben: Einfach aussprechen lässt es sich nicht. Aber es wirkt. Mit „Txoko" öffnet ein neues Lokal auf dem Kaßberg. Txoko ist ein baskisches Wort und bedeutet Winkel oder gemütliche Ecke. Und genau so soll es werden: gemütlich im mediterranen Flair, ein wenig verspielt, aber nicht überladen. „Es wird auf jeden Fall nicht...