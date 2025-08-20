Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neue Gastronomin auf dem Kaßberg in Chemnitz serviert bald kleine Häppchen

Jessica Müller vor ihrem neuen Lokal „Txoko“, in dem es vor allem Pintxos - kleine Häppchen - geben wird.
Jessica Müller vor ihrem neuen Lokal „Txoko“, in dem es vor allem Pintxos - kleine Häppchen - geben wird. Bild: Steffi Hofmann
Jessica Müller vor ihrem neuen Lokal „Txoko“, in dem es vor allem Pintxos - kleine Häppchen - geben wird.
Jessica Müller vor ihrem neuen Lokal „Txoko“, in dem es vor allem Pintxos - kleine Häppchen - geben wird. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Neue Gastronomin auf dem Kaßberg in Chemnitz serviert bald kleine Häppchen
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine junge Frau öffnet einen alten Gastraum wieder und verleiht ihm mediterranes Flair. Nicht nur Speis und Trank soll es dort künfitg geben. Das Ganze soll zu einem Nachbarschafts-Hub werden.

Zugegeben: Einfach aussprechen lässt es sich nicht. Aber es wirkt. Mit „Txoko“ öffnet ein neues Lokal auf dem Kaßberg. Txoko ist ein baskisches Wort und bedeutet Winkel oder gemütliche Ecke. Und genau so soll es werden: gemütlich im mediterranen Flair, ein wenig verspielt, aber nicht überladen. „Es wird auf jeden Fall nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
4 min.
Wie ein Student in Chemnitz zum Restaurantchef wurde
„Moli Modo"-Inhaber Moritz Braun mit einer Auswahl seiner Speisen.
Moritz Braun ist erst 27 Jahre alt und führt schon ein großes Lokal in der Chemnitzer Innenstadt. Von der Pike auf gelernt hat er das nicht. Er kommt ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich.
Steffi Hofmann
04.08.2025
4 min.
Kulturhauptstadt-Effekt auch bei den Samtpfoten? – So geht es dem Chemnitzer Katzencafé
Katze Shuri ist nicht kamerascheu. Sie ist eine von vieren, die in Franziska Müllers Katzencafé leben.
Seit zweieinhalb Jahren hat Chemnitz ein tierisches Lokal. Doch das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Warum die Betreiberin auf einen Kuha-Effekt hoffte und was sie mit weißen Katzenspuren erreichen will.
Steffi Hofmann
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
Mehr Artikel