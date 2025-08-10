Neue Geschwindigkeitsregeln in Chemnitz: Tempo 30 auch auf der B 95

Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Damit Kinder sicher zum Unterricht und wieder nach Hause kommen, behalten Rathaus, Polizei, Verkehrswacht und CVAG die Schulwege im Auge. Hier die neuesten Änderungen.

Für weniger Gefahren durch „Elterntaxis" sollen eine Reihe von Maßnahmen an und vor Chemnitzer Schulen sorgen. An der Grundschule Glösa wurden Parkstände beseitigt, um Schülern bessere Sicht und mehr Bewegungsraum zu bieten. Aus ähnlichen Gründen wurden an der Pablo-Neruda-Grundschule auf dem Kaßberg Sperrflächen markiert. An der...