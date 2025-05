Neue Heimat Chemnitz: Sarah kam wegen der Liebe und blieb wegen des Jobs

Sarah Bernotat stammt aus Niedersachsen. Inzwischen lebt sie in Chemnitz, mit Partner und Hündin. Doch eigentlich will sie wieder weg. Dorthin, wo Menschen sie zurückgrüßen.

Sarah Bernotat hat gefunden, was sie nicht wollte: eine Familie. An einem Ort, an den sie nicht wollte: Chemnitz. Man könnte sagen, dass sie sich jetzt niederlässt, einrichtet, bindet. Das hat Sarah Bernotat vorher nie gemacht. Sie ist einmal im Jahr umgezogen, manchmal häufiger. Abgesehen von ein paar Möbeln hat alles in ihren Renault Twingo...