Neue Hochzeitslocation bei Limbach: Chemnitzer Brautpaar ist das Erste im Hippodrom

Am Freitag wurden die ersten Tränen im Hippodrom vergossen. Nina und Felix Neumann aus Chemnitz gaben sich das Jawort. Können dort Eheschließungen künftig auch live übertragen werden?

Ein junges Paar aus Chemnitz machte sich am Freitagvormittag vom Chemnitzer Kaßberg aus auf den Weg in den Limbacher Stadtpark. Der Frühling zog an diesem Tag nochmal sein Winterkleid an, was Braut Nina Neumann im kurzen weißen Traukleid deutlich zu spüren bekam. Doch die Strecke vom Parkplatz am Tierpark zum Hippodrom war nicht weit. Dort...