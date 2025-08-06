Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neue Hoffnung für Bahnanbindung von Chemnitz nach Erfurt

Bisher ist für den RE1 aus Göttingen in Glauchau Endstation. Mit der Ausschreibung gibt es die Möglichkeit einer Weiterführung bis Chemnitz.
Bisher ist für den RE1 aus Göttingen in Glauchau Endstation. Mit der Ausschreibung gibt es die Möglichkeit einer Weiterführung bis Chemnitz.
Bisher ist für den RE1 aus Göttingen in Glauchau Endstation. Mit der Ausschreibung gibt es die Möglichkeit einer Weiterführung bis Chemnitz.
Bisher ist für den RE1 aus Göttingen in Glauchau Endstation. Mit der Ausschreibung gibt es die Möglichkeit einer Weiterführung bis Chemnitz.
Chemnitz
Neue Hoffnung für Bahnanbindung von Chemnitz nach Erfurt
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Bahnverbindung zwischen Glauchau und Erfurt mit dem RE1 wird neu ausgeschrieben. Die Bahninitiative Chemnitz sieht darin eine Chance für eine bessere Anbindung der Stadt.

Bis spätestens 2030 soll die Bahnstrecke zwischen Erfurt und Glauchau durchgehend elektrifiziert sein. Für diese Zeit läuft momentan eine neue Ausschreibung der Zugverbindung, die momentan von der Deutschen Bahn mit dem RE1 zwischen Glauchau über Erfurt bis Göttingen bedient wird.
