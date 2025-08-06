Neue Hoffnung für Bahnanbindung von Chemnitz nach Erfurt

Die Bahnverbindung zwischen Glauchau und Erfurt mit dem RE1 wird neu ausgeschrieben. Die Bahninitiative Chemnitz sieht darin eine Chance für eine bessere Anbindung der Stadt.

Bis spätestens 2030 soll die Bahnstrecke zwischen Erfurt und Glauchau durchgehend elektrifiziert sein. Für diese Zeit läuft momentan eine neue Ausschreibung der Zugverbindung, die momentan von der Deutschen Bahn mit dem RE1 zwischen Glauchau über Erfurt bis Göttingen bedient wird. Bis spätestens 2030 soll die Bahnstrecke zwischen Erfurt und Glauchau durchgehend elektrifiziert sein. Für diese Zeit läuft momentan eine neue Ausschreibung der Zugverbindung, die momentan von der Deutschen Bahn mit dem RE1 zwischen Glauchau über Erfurt bis Göttingen bedient wird.