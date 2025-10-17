Neue Idee für ehemaligen Chemnitzer Club „Zukunft“

Im August schloss der Club an der Leipziger Straße. Am Samstag eröffnet im Erdgeschoss eine Ausstellung. Das hat Konzept. Kunst soll auf die Brache aufmerksam machen.

Es ist noch nicht lange her, da tanzten in den Räumen junge Menschen, ab Samstag wird darin Kunst gezeigt. Die Rede ist vom ehemaligen Club „Zukunft“ an der Leipziger Straße 5. Der Club gehörte lange zum Teil des Wohn- und Kulturprojektes „Kompott“. Im August schlossen sich die Türen. Interne Streitigkeiten sollen der Auslöser gewesen...