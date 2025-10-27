Neue Nähe: Dirigent Benjamin Reiners lässt seiner Schumann-Philharmonie von Zuhörern auf die Finger schauen

Per Charme-Offensive will das Chemnitzer Orchester Dellen aus seinem Image drücken, die ihm sein alter GMD Calvo verpasst hat. Zum Beispiel mit der ungewöhnlichen Hautnah-Konzertreihe „Im Klang“

„Hautnah" ist eine totgeliebte Floskel, wenn es ums Kunsterleben geht: Mit verlässlicher Regelmäßigkeit quillt einem das Wort aus Programmtexten entgegen, die auch die staubigste Stock-im-Hintern-Veranstaltung zum sinnlichen Großereignis schönbiegen sollen.