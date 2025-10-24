Neue Parkplätze und Bushaltestelle für Bahn-Pendler in Ottendorf

Chemnitz Umland
Die Gemeinde Lichtenau investiert in Ottendorf in eine neue Infrastruktur für den Bahnhof. Einiges bleibt jedoch noch zu tun.
Bahnfahren soll für Bewohner des Lichtenauer Ortsteils Ottendorf attraktiver gemacht werden. Mit Hilfe von Fördermitteln hatte die Gemeinde für 54.000 Euro am Haltepunkt 15 Pkw-Parkplätze, zwei barrierefreie Parkplätze sowie einen Weg zum Bahnzugang hergestellt. Gleichzeitig wurde ein Fahrradcontainer aufgestellt. Bushaltestelle und...
