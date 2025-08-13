Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Neue Radiologie in Burgstädt: Wie aus einem ehemaligen Supermarkt eine hochmoderne Praxis wurde

Michael Geyer (l.) und Chris König am neuen CT in ihrer Burgstädter Praxis.
Michael Geyer (l.) und Chris König am neuen CT in ihrer Burgstädter Praxis. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Neue Radiologie in Burgstädt: Wie aus einem ehemaligen Supermarkt eine hochmoderne Praxis wurde
Redakteur
Von Denise Märkisch
Michael Geyer und Chris König sind die Neuen in der Ärztelandschaft von Burgstädt. Seit einigen Wochen gibt es ihre Facharztpraxis. Für den Standort spricht einiges. Ein Problem muss aber noch gelöst werden.

42 Räume. Das klingt nach einem Bürokomplex oder einer Schule. Diese 42 Räume, geformt aus 2000 Quadratmetern Wänden, bilden aber die Facharztpraxis Nova Radiologie in Burgstädt. Sie ist ganz neu. Die beiden Radiologen Michael Geyer und Chris König haben sie eröffnet. Bisher praktizierten sie in einer Gemeinschaftspraxis in Mittweida und...
