Neue Regeln für Schülertaxis in Chemnitz: Im Grundsatz richtig, im Detail fragwürdig

Seit Monatsbeginn gelten neue Regeln, wann das Rathaus für Fahrten zur Schule die Kosten übernimmt. Die sind für Betroffene unbequem, aber die richtige Entscheidung. An der Umsetzung mangelt es indes.

Die neuen Regeln für den Schülerverkehr sorgen für Verunsicherung und Kritik. Kinder müssen plötzlich lange Schulwege allein zurücklegen, weil sie nicht mehr von einem Taxi gefahren werden. Das ist in dieser Kurzfristigkeit ein Problem. Es ist schwer nachvollziehbar, warum das Rathaus vor den offiziellen Bescheiden nicht wenigstens eine...