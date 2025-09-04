Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neue Regeln im Chemnitzer Rathaus: So reagieren jetzt die anderen Parteien auf den Zoff in der AfD

Neue Schulen für Chemnitz, Kita-Schließungen, Geld für Vereine: Ein Großteil der politischen Beratungen findet in den Fachausschüssen des Stadtrates statt.
Neue Schulen für Chemnitz, Kita-Schließungen, Geld für Vereine: Ein Großteil der politischen Beratungen findet in den Fachausschüssen des Stadtrates statt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Neue Schulen für Chemnitz, Kita-Schließungen, Geld für Vereine: Ein Großteil der politischen Beratungen findet in den Fachausschüssen des Stadtrates statt.
Neue Schulen für Chemnitz, Kita-Schließungen, Geld für Vereine: Ein Großteil der politischen Beratungen findet in den Fachausschüssen des Stadtrates statt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Neue Regeln im Chemnitzer Rathaus: So reagieren jetzt die anderen Parteien auf den Zoff in der AfD
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf der künftig acht Fraktionen im Stadtrat wollen mit einer gemeinsamen Initiative verhindern, dass die zerstrittene AfD mehr Einfluss erhält, als ihr laut Wahlergebnis zusteht. Und was sagen Anhänger der Rechtsaußenpartei zu dem seit Wochen andauernden Theater?

Nach der Spaltung der AfD im Chemnitzer Stadtrat reagieren die übrigen Parteien. Um sicherzustellen, dass die AfD bei kommunalpolitischen Entscheidungen künftig nicht mehr Einfluss erhält, als ihr gemäß Wahlergebnis zusteht, sollen die Fachausschüsse des Stadtrates vergrößert werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag von CDU/FDP, BSW, SPD,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
20.08.2025
5 min.
AfD-Aufspaltung: Was man zum Stadtrats-Chaos in Chemnitz wissen muss
Die Sitzverteilung im Chemnitzer Stadtrat wird erneut geändert. Der Block der Fraktionslosen wächst stark an.
Aus der Kommunalwahl 2024 ging die AfD als stärkste Kraft hervor, doch nun bildet sie eine der kleinsten Fraktionen im Stadtrat. „Freie Presse“ gibt einen Überblick in turbulenten Zeiten.
Erik Anke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
02.09.2025
3 min.
Kritik an zweiter AfD-Fraktion im Chemnitzer Rathaus: „Unfähig zur Zusammenarbeit, aber zusätzliche Pöstchen“
Künftig mit eigener Fraktion: AfD-Stadtchef Nico Köhler (rechts) und Ex-MdB Ulrich Oehme.
Mehrere Parteien wollen nicht hinnehmen, dass die AfD für ihre internen Streitereien nun womöglich auch noch mit mehr Einfluss belohnt wird. Über eine konkrete Idee wird bereits beraten.
Michael Müller
Mehr Artikel