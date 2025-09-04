Neue Regeln im Chemnitzer Rathaus: So reagieren jetzt die anderen Parteien auf den Zoff in der AfD

Chemnitz
Fünf der künftig acht Fraktionen im Stadtrat wollen mit einer gemeinsamen Initiative verhindern, dass die zerstrittene AfD mehr Einfluss erhält, als ihr laut Wahlergebnis zusteht. Und was sagen Anhänger der Rechtsaußenpartei zu dem seit Wochen andauernden Theater?
Nach der Spaltung der AfD im Chemnitzer Stadtrat reagieren die übrigen Parteien. Um sicherzustellen, dass die AfD bei kommunalpolitischen Entscheidungen künftig nicht mehr Einfluss erhält, als ihr gemäß Wahlergebnis zusteht, sollen die Fachausschüsse des Stadtrates vergrößert werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag von CDU/FDP, BSW, SPD,...
