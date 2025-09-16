Neue Spiele-Erlebniswelt am Chemnitzer Markt eröffnet

Seit dieser Woche hat das Chemnitzer Zentrum mit dem „Fun & Play“ eine neue Attraktion für Jung und Alt. Es ist das zweite Indoor-Center der Betreiberfamilie, die schon neue Ideen für die Innenstadt hat.

Eigentlich sollten sich Spielefans schon lange auf den Flächen im ehemaligen Sport Ehnert am Chemnitzer Markt austoben können. Doch es dauerte fast anderthalb Jahre, bis die Statik und der nachträglich eingebaute Lärm- und Brandschutz die Behörden überzeugte. In den vergangenen Tagen ging es dann recht schnell, bis Sophia Schmidt und ihr... Eigentlich sollten sich Spielefans schon lange auf den Flächen im ehemaligen Sport Ehnert am Chemnitzer Markt austoben können. Doch es dauerte fast anderthalb Jahre, bis die Statik und der nachträglich eingebaute Lärm- und Brandschutz die Behörden überzeugte. In den vergangenen Tagen ging es dann recht schnell, bis Sophia Schmidt und ihr...