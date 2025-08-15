Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neue Stellplätze für Wohnmobile in Chemnitz

Zehn Stellplätze für Wohnmobile sind am Eisstadion dazugekommen.
Zehn Stellplätze für Wohnmobile sind am Eisstadion dazugekommen. Bild: Eissport und Freizeit GmbH
Zehn Stellplätze für Wohnmobile sind am Eisstadion dazugekommen.
Zehn Stellplätze für Wohnmobile sind am Eisstadion dazugekommen. Bild: Eissport und Freizeit GmbH
Chemnitz
Neue Stellplätze für Wohnmobile in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dieser Woche sind zehn Stellplätze am Eissportzentrum dazugekommen. Auch am Pleißenbach gibt es ganzjährige Übernachtungsmöglichkeiten.

Direkt am Jutta-Müller-Eissportzentrum hat in dieser Woche ein neuer Wohnmobilstellplatz mit zehn Stellplätzen eröffnet. Durch das vorhandene Schranken- und Bezahlsystem ist eine Einfahrt rund um die Uhr möglich, teilt der Betreiber, die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz, mit. Die Übernachtung kostet 15 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.07.2025
7 min.
Hohe Rabatte für Wohnmobile: Lohnt jetzt Kauf oder doch lieber Leihe?
Das Pays de la Loire im Westen Frankreichs lockt Wohnmobilfahrer mit imposanten Schlössern und einem Flusstal, das teilweise Weltkulturerbe ist. In der Region gibt es 562 Camping- und 500 Reisemobilstellplätze.
Nachdem Reisen auf vier Rädern in Corona-Zeiten immer beliebter wurde, zwingt nun ein Überangebot zu Nachlässen. Ein Überblick zu Kauf- und Leihpreisen, Messeneuheiten und Urlaubszielen.
Andreas Rentsch
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
22.06.2025
3 min.
Platz für 28 Camper: Neuer Wohnmobil-Stellplatz in Chemnitz geht in Betrieb
Denis Sommerfeld betreibt mit seiner Frau den neuen Wohnmobil-Stellplatz an der Limbacher Straße/Am Stadtgut.
Für Camper gibt es einen weiteren Anlaufpunkt in der Stadt, der größer als bisherige Anlagen ist. Was der Platz bietet – und worauf der Betreiber bislang verzichten muss.
Benjamin Lummer
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
Mehr Artikel