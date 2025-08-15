Neue Stellplätze für Wohnmobile in Chemnitz

Chemnitz
In dieser Woche sind zehn Stellplätze am Eissportzentrum dazugekommen. Auch am Pleißenbach gibt es ganzjährige Übernachtungsmöglichkeiten.
Direkt am Jutta-Müller-Eissportzentrum hat in dieser Woche ein neuer Wohnmobilstellplatz mit zehn Stellplätzen eröffnet. Durch das vorhandene Schranken- und Bezahlsystem ist eine Einfahrt rund um die Uhr möglich, teilt der Betreiber, die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz, mit. Die Übernachtung kostet 15 Euro.
