Neue Stellplätze für Wohnmobile in Chemnitz

In dieser Woche sind zehn Stellplätze am Eissportzentrum dazugekommen. Auch am Pleißenbach gibt es ganzjährige Übernachtungsmöglichkeiten.

Direkt am Jutta-Müller-Eissportzentrum hat in dieser Woche ein neuer Wohnmobilstellplatz mit zehn Stellplätzen eröffnet. Durch das vorhandene Schranken- und Bezahlsystem ist eine Einfahrt rund um die Uhr möglich, teilt der Betreiber, die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz, mit. Die Übernachtung kostet 15 Euro.