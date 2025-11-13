Neue Stellvertreterinnen für Mühlauer Bürgermeister gewählt

Chemnitz Umland
Der bisherige erste Stellvertreter von Bürgermeister Frank Rüger legte sein Amt nieder. Der Gemeinderat hat nun zwei Frauen in das Amt gewählt.
Mühlau hat ab sofort zwei neue stellvertretende Bürgermeisterinnen. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat in seiner Sitzung gewählt, wer Bürgermeister Frank Rüger (Mühlauer Vereine) im Fall der Fälle vertreten soll.
