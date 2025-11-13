Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neue Stellvertreterinnen für Mühlauer Bürgermeister gewählt

Kerstin Richter (4. v.re.) und Anne Fischer (6. v.r.) sind die neuen Stellvertreterinnen.
Kerstin Richter (4. v.re.) und Anne Fischer (6. v.r.) sind die neuen Stellvertreterinnen. Bild: Andreas Seidel
Kerstin Richter (4. v.re.) und Anne Fischer (6. v.r.) sind die neuen Stellvertreterinnen.
Kerstin Richter (4. v.re.) und Anne Fischer (6. v.r.) sind die neuen Stellvertreterinnen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Neue Stellvertreterinnen für Mühlauer Bürgermeister gewählt
Redakteur
Von Elisa Leimert
Der bisherige erste Stellvertreter von Bürgermeister Frank Rüger legte sein Amt nieder. Der Gemeinderat hat nun zwei Frauen in das Amt gewählt.

Mühlau hat ab sofort zwei neue stellvertretende Bürgermeisterinnen. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat in seiner Sitzung gewählt, wer Bürgermeister Frank Rüger (Mühlauer Vereine) im Fall der Fälle vertreten soll.
