  • Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis

Chemnitz Umland
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Von Jonas Patzwaldt
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.

Der Heimat- und Geschichtsverein Neukirchen lässt am 6. März drei Stolpersteine verlegen. Die kleinen Messingplatten im Gehweg erinnern an drei Menschen aus Neukirchen, die während der NS-Zeit und in deren Folge ums Leben kamen.
