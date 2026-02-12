Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis

Chemnitz Umland
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Der Heimat- und Geschichtsverein Neukirchen lässt am 6. März drei Stolpersteine verlegen. Die kleinen Messingplatten im Gehweg erinnern an drei Menschen aus Neukirchen, die während der NS-Zeit und in deren Folge ums Leben kamen.
