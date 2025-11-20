Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neue Straßenbahnstrecke für Chemnitz: Rathaus und CVAG stellen Projekt vor

Ein Eindruck von der geplanten Haltestelle am Zeisigwaldkrankenhaus.
Ein Eindruck von der geplanten Haltestelle am Zeisigwaldkrankenhaus. Bild: CVAG
Ein Eindruck von der geplanten Haltestelle am Zeisigwaldkrankenhaus.
Ein Eindruck von der geplanten Haltestelle am Zeisigwaldkrankenhaus. Bild: CVAG
Chemnitz
Neue Straßenbahnstrecke für Chemnitz: Rathaus und CVAG stellen Projekt vor
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anfang Dezember stehen Planer an einem besonderen Ort Rede und Antwort.

In Chemnitz werden in Kürze erstmals die Pläne für die neue Straßenbahntrasse zum Zeisigwald öffentlich vorgestellt. Dazu bereiten die Bauverwaltung und die Chemnitzer Verkehrs-AG derzeit eine Informationsveranstaltung vor. Sie soll am 1. Dezember ab 18 Uhr im Stadion an der Gellertstraße stattfinden, einer der künftigen Stationen der neuen...
