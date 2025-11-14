Neue Tafel in Chemnitz erinnert an Sozialdemokratin: „Wow, was für eine Power-Frau“

Chemnitz hat seinen fünften Frauenort. Sie gibt es in ganz Sachsen und sie machen auf Frauen aufmerksam, die im Freistaat Spuren hinterlassen haben. Jetzt wird Helene Wagner gewürdigt.

Vor mehr als 3000 Zuhörerinnen fand Helene Wagner markige Worte: Frauen dürften nicht so empfindlich sein, wenn Männer sie anschnauzten. Dann sollten sie nach dem Prinzip „Nun erst recht!“ handeln. Die Chemnitzer Sozialdemokratin soll das am 19. März 1911 in Leipzig gesagt haben, bei einem Aktionstag für das Frauenwahlrecht. Als dann 1919... Vor mehr als 3000 Zuhörerinnen fand Helene Wagner markige Worte: Frauen dürften nicht so empfindlich sein, wenn Männer sie anschnauzten. Dann sollten sie nach dem Prinzip „Nun erst recht!“ handeln. Die Chemnitzer Sozialdemokratin soll das am 19. März 1911 in Leipzig gesagt haben, bei einem Aktionstag für das Frauenwahlrecht. Als dann 1919...