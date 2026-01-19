MENÜ
  • Chemnitz
  • Neue Woche, neue Baustellen: Hier müssen Autofahrer in Chemnitz mit Behinderungen rechnen

In dieser Woche soll auf der Theaterstraße die Baustelle nach Rohrbruch abgeschlossen werden.
In dieser Woche soll auf der Theaterstraße die Baustelle nach Rohrbruch abgeschlossen werden. Bild: Christian Mathea/Archiv
In dieser Woche soll auf der Theaterstraße die Baustelle nach Rohrbruch abgeschlossen werden.
In dieser Woche soll auf der Theaterstraße die Baustelle nach Rohrbruch abgeschlossen werden. Bild: Christian Mathea/Archiv
Chemnitz
Neue Woche, neue Baustellen: Hier müssen Autofahrer in Chemnitz mit Behinderungen rechnen
Von unserer Redaktion
So langsam werden die Baustellen wieder mehr im Stadtgebiet. Die Übersicht zeigt die aktuellen Straßenbauarbeiten. Neu sind zum Beispiel Einschränkungen auf der Leipziger Straße.

Annaberger Straße (neu) zw. Uhlestraße und Comeniusstraße, Verkehrsraumeinschränkung der stadtwärtigen Fahrtrichtung. Grund: ein Schwellenwechsel an den Gleisen ab Montag, 19. Januar bis 22. Januar.
