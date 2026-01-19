Neue Woche, neue Baustellen: Hier müssen Autofahrer in Chemnitz mit Behinderungen rechnen

Chemnitz
So langsam werden die Baustellen wieder mehr im Stadtgebiet. Die Übersicht zeigt die aktuellen Straßenbauarbeiten. Neu sind zum Beispiel Einschränkungen auf der Leipziger Straße.
Annaberger Straße (neu) zw. Uhlestraße und Comeniusstraße, Verkehrsraumeinschränkung der stadtwärtigen Fahrtrichtung. Grund: ein Schwellenwechsel an den Gleisen ab Montag, 19. Januar bis 22. Januar.
