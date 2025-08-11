Neuer Manufaktur-Laden in Schloßchemnitz: Alles begann mit einem schadstofffreien Waschmittel

Chemnitz
Vivien Löwe hat ihre eigene Manufaktur eröffnet, die Selbstgemachtes bietet – von Kosmetik bis Kaffee. Zu haben war ein Teil der Dinge schon vorher in einem Konzept-Store auf dem Brühl. Nun hat sie selbst ein Geschäft eröffnet.
Die Chemnitzerin Vivien Löwe ist seit ein paar Wochen stolze Ladenbesitzerin: auf der Matthesstraße 60 hat sie die Manufaktur Löwe eröffnet. Wie der Name sagt, sind alle Produkte darin selbst gemacht.
