Neuer Mietspiegel: Wird Wohnen in Chemnitz jetzt teurer?

Seit diesem Monat gelten auf dem Chemnitzer Wohnungsmarkt neue Richtwerte. Für einen erheblichen Teil des Bestandes wären damit höhere Mieten denkbar, so ein Experte. „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.

Was hat es mit dem Mietspiegel auf sich? Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen alle paar Jahre einen sogenannten Mietspiegel erstellen – also auch Chemnitz (251.000 Einwohner). Damit wird eine Übersicht über die in der Stadt üblichen Vergleichsmieten geboten. Das Erstellen und regelmäßige Aktualisieren dient der Orientierung für...