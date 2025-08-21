Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neuer Reitverein in Auerswalde: Ab wann können Kinder das Reiten lernen?

Nicole Nestler ist begeisterte Reiterin. Tochter Jodie (2) sitzt auch schon auf einem Ross.
Nicole Nestler ist begeisterte Reiterin. Tochter Jodie (2) sitzt auch schon auf einem Ross. Bild: Denise Schüßler
Chemnitz Umland
Neuer Reitverein in Auerswalde: Ab wann können Kinder das Reiten lernen?
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicole Nestler und ihre Schwester werben für den Reitsport. Der neu gegründete Verein in Auerswalde plant, bald ein gemeinsames Trainingsgelände zu errichten. Doch es braucht Unterstützung.

Nicole Nestler (38) und Denise Schüßler (42) sind begeisterte Reiterinnen. Die Schwestern sieht man rund um die Gemeinde Lichtenau häufig mit ihren Pferden, den Friesenstuten Bentje (16) und Rieke (4) reiten. Selbst Nicoles Tochter Jodie hat mit ihren zweieinhalb Jahren bereits die Liebe zu Pferden entdeckt und kommt auf einen kleinen...
