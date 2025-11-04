Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
OB Sven Schulze und Heidi Chang, Repräsentantin der taiwanesischen Stadt Kaohsiung.
OB Sven Schulze und Heidi Chang, Repräsentantin der taiwanesischen Stadt Kaohsiung. Bild: privat/Stadt Chemnitz
OB Sven Schulze und Heidi Chang, Repräsentantin der taiwanesischen Stadt Kaohsiung.
OB Sven Schulze und Heidi Chang, Repräsentantin der taiwanesischen Stadt Kaohsiung. Bild: privat/Stadt Chemnitz
Neuer Schub für die kriselnde Wirtschaft? Chemnitz baut Kontakte nach Asien aus
Von Michael Müller
Von Taiwan bis Vietnam wirbt das Rathaus derzeit für den Standort Chemnitz. Für kommendes Jahr gibt es bereits konkrete Pläne.

Chemnitz will seine Kontakte nach Asien weiter ausbauen. Ziel sei es, dort Interesse am Wirtschaftsstandort zu wecken und die Stadt für potenzielle Investoren sichtbarer zu machen, sagt Oberbürgermeister Sven Schulze. Vom Ausbau der Netzwerke erhoffe sich die Stadt neue Chancen für Kooperationen in den Bereichen Wirtschaft und Forschung.
