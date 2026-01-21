Neuer Snack- und Tabak-Kiosk in der „Galerie Roter Turm“ kurz vor der Eröffnung – anderes Geschäft vor Schließung

Einen Monat nach der Schließung des Tabak-Geschäfts vor einem Monat startet der Nachfolger mit einem ähnlichen Konzept. Im Untergeschoss läuft derweil ein Countdown.

Im Kiosk am Eingang der „Galerie Roter Turm“ füllen die Verkäuferinnen die Regale ein. Ende der Woche soll der „k kiosk“ öffnen. So heißt das Ladengeschäft der Schweizer Gruppe Valora, die in Chemnitz bereits vier Kioske betreibt, darunter der Buchladen am Hauptbahnhof. Bücher gibt es im Roten Turm nicht, dafür Zeitschriften,...