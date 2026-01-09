MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neuer Tag-und-Nacht-Kiosk auf Werkstattgelände in Limbach-Oberfrohna: „Bierkästen passen hier auch rein“

Unternehmer Sebastian Heyn neben seinem Container, in dem er einen Automatenkiosk eröffnen wird.
Unternehmer Sebastian Heyn neben seinem Container, in dem er einen Automatenkiosk eröffnen wird. Bild: Andreas Seidel
Heyns Automaten haben Bargeld-, Karten- und Handyzahlung sowie Ausweiskontrolle.
Heyns Automaten haben Bargeld-, Karten- und Handyzahlung sowie Ausweiskontrolle. Bild: Andreas Seidel
Sebastian Heyn an einem von ihm mit Felgen getunten und folierten Citroën Ami.
Sebastian Heyn an einem von ihm mit Felgen getunten und folierten Citroën Ami. Bild: Andreas Seidel
Unternehmer Sebastian Heyn neben seinem Container, in dem er einen Automatenkiosk eröffnen wird.
Unternehmer Sebastian Heyn neben seinem Container, in dem er einen Automatenkiosk eröffnen wird. Bild: Andreas Seidel
Heyns Automaten haben Bargeld-, Karten- und Handyzahlung sowie Ausweiskontrolle.
Heyns Automaten haben Bargeld-, Karten- und Handyzahlung sowie Ausweiskontrolle. Bild: Andreas Seidel
Sebastian Heyn an einem von ihm mit Felgen getunten und folierten Citroën Ami.
Sebastian Heyn an einem von ihm mit Felgen getunten und folierten Citroën Ami. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Neuer Tag-und-Nacht-Kiosk auf Werkstattgelände in Limbach-Oberfrohna: „Bierkästen passen hier auch rein“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Automatenkiosk soll Limbacher künftig Tag und Nacht mit Produkten versorgen. Warum ein Unternehmer sich gerade diesen Ort ausgesucht hat und welche anderen Projekte er verfolgt.

Vor dem Jysk an der Chemnitzer Straße in Limbach-Oberfrohna steht ein auffälliger Container – auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt. An der Seite hängt ein Schild, das erklärt: Bald soll es hier rund um die Uhr Snacks, Getränke und andere Kleinigkeiten geben. Einen Namen hat der Kasten schon: Flexsbox.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Nach Automatensprengung in Limbach-Oberfrohna: Commerzbank schließt für Baumaßnahmen
Seit August 2025 nur eingeschränkt geöffnet: Die Commerzbank in Limbach-Oberfrohna.
Ein Schritt Richtung Normalität auf dem Johannisplatz: Mehr als ein halbes Jahr nach der Explosion geht nun die Instandsetzung der Commerzbank weiter. Das ist geplant.
Jonas Patzwaldt
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
16:30 Uhr
3 min.
Fitnessclub zieht in ehemalige Müller-Drogerie in Limbach-Oberfrohna: „Der Umzug wird sehr sportlich“
Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um.
Der Sportclub freut sich über wachsende Mitgliederzahlen. Dafür braucht es neue Räume. Was sich ändert und welche besondere Neuerung Chef Willi Kühn ankündigt.
Jonas Patzwaldt
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
Mehr Artikel