Neuer Tag-und-Nacht-Kiosk auf Werkstattgelände in Limbach-Oberfrohna: „Bierkästen passen hier auch rein“

Ein Automatenkiosk soll Limbacher künftig Tag und Nacht mit Produkten versorgen. Warum ein Unternehmer sich gerade diesen Ort ausgesucht hat und welche anderen Projekte er verfolgt.

Vor dem Jysk an der Chemnitzer Straße in Limbach-Oberfrohna steht ein auffälliger Container – auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt. An der Seite hängt ein Schild, das erklärt: Bald soll es hier rund um die Uhr Snacks, Getränke und andere Kleinigkeiten geben. Einen Namen hat der Kasten schon: Flexsbox.