Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neuer Theaterpädagoge in Chemnitz: Über die Kraft des Theaters und krasse Momente an Schulen

Ben Ullrich ist neuer Theaterpädagoge in Chemnitz. Der grüne Hügel im Foyer des Figurentheaters gehört quasi zu seinem Arbeitsplatz.
Ben Ullrich ist neuer Theaterpädagoge in Chemnitz. Der grüne Hügel im Foyer des Figurentheaters gehört quasi zu seinem Arbeitsplatz. Bild: Andreas Seidel
Ben Ullrich ist neuer Theaterpädagoge in Chemnitz. Der grüne Hügel im Foyer des Figurentheaters gehört quasi zu seinem Arbeitsplatz.
Ben Ullrich ist neuer Theaterpädagoge in Chemnitz. Der grüne Hügel im Foyer des Figurentheaters gehört quasi zu seinem Arbeitsplatz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Neuer Theaterpädagoge in Chemnitz: Über die Kraft des Theaters und krasse Momente an Schulen
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Berliner Ben Ullrich wird vielen Kindern und Jugendlichen in Chemnitz begegnen. Aber er möchte auch mit ganz anderen Gruppen arbeiten. Selbst fand er nur über einen Umweg zu seinem Beruf.

Was genau ihn erwartet, hat Ben Ullrich gar nicht gewusst, als er sich für die Stelle des Theaterpädagogen bei den Theatern Chemnitz bewarb. Denn vorher hatte er Chemnitz noch nie besucht. Nun ist er seit August in der Stadt, in der er viel Raum zum selbst gestalten sieht, und verantwortlich als Theaterpädagoge der Sparten Schauspiel und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
3 min.
Chemnitz: Wird in der Hartmannfabrik 2026 Theater gespielt?
Aktuell das Besucherzentrum von Chemnitz 2025: der Saal der Hartmannfabrik. Hier bei einem Podium am Eröffnungswochenende im Januar.
Mit dem Festival „Theater der Welt“ wird Chemnitz zur internationalen Bühne. Jene Stadt, die kein richtiges Schauspielhaus mehr hat. Eine Ergänzung zum „Spinnbau“ scheint gefunden.
Susanne Kiwitter
12:00 Uhr
4 min.
Stelzen und Hummelflug: Theater in Freiberg zwischen Klischee und Hoffnung
Im Stück „Versuch über meinen Großvater" flüchten Gundula Hoffmann und die Großvaterpuppe in die Utopie.
Vier Uraufführungen, ein Bühnenbild: Das Projekt „Inside Outside Europe“ vereint in Freiberg Spiel, Akrobatik und Figurentheater – und zeigt, wie unterschiedlich nach Europas Zukunft gefragt wird.
Elke Hussel
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel