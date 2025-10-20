Neuer Verein in Burgstädt: Wer hinter dem Bunten Forum steckt

Chemnitz Umland
Das Bunte Forum in Burgstädt bietet eine Plattform für alle, die aktiv sein möchten. Jetzt wird zu einem Treff im Generationen-Café eingeladen. Am Samstag steht ein berühmter Schriftsteller im Fokus.
Ein neuer Verein hat sich in Burgstädt gegründet: das Bunte Forum. Laut einer Pressemitteilung versteht es sich als Plattform für Menschen, die etwas bewegen wollen – für Burgstädt und die Region.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.