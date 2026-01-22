Neues Fitnessstudio in Chemnitz: Clubmanager kam durch VW-Krise zu seinem Job

In Kürze soll das neue Studio von „Viva Fitness“ in Chemnitz eröffnen. Chef Dominic Berger kann dort sein Hobby zum Beruf machen. Bis es soweit ist, muss auf der Baustelle noch viel passieren.

Wer in Chemnitz ein Fitnessstudio sucht, hat die Qual der Wahl. Große Ketten, wie McFit oder FitX haben Standorte im Stadtgebiet. Dazu kommen kleinere Studios. Nun will auch „Viva Fitness" mitmischen. Über 50 Studios hat der Betreiber bereits in Deutschland. Auf der Neefestraße 52 k, direkt neben einem Supermarkt, wird ein weiteres gebaut.