Neues Freizeit-Center richtet sich in Chemnitzer Innenstadt ein

Chemnitz
Die Betreiberin hat bereits vor sieben Jahren das „Jump`n Play“ in der Ermafa-Passage eröffnet. Jetzt will sie mit einem neuen Konzept zur Innenstadt-Belebung beitragen.
Die letzten Genehmigungen stehen zwar noch aus, aber nach einem Jahr Austausch mit den Behörden ist Sophia Schmidt hoffnungsvoll, dass sie ihr zweites Freizeit-Center in Chemnitz am Markt 19 noch vor den Oktoberferien eröffnen kann.
