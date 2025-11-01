Neues Konzertformat in Chemnitzer Philharmonie: Zwischen Pauken und Trompeten

Vielversprechende Premiere für das neue Konzertformat „Im Klang“, bei dem Schumann-Philharmonie und Publikum bunt gemischt im Saal sitzen und so ein ganz neues Musikerlebnis bekommen.

Er fegt gerade wie ein Wirbelwind durch die Chemnitzer Musiklandschaft: Chefdirigent und Generalmusikdirektor Benjamin Reiners selbst, auch Musikerinnen und Musiker werben höchstpersönlich an Schulen für die Konzerte der Robert-Schumann-Philharmonie, wonach schon erste Erfolge sichtbar sind. Nach Konzerten kann man mit Benjamin Reiners ins... Er fegt gerade wie ein Wirbelwind durch die Chemnitzer Musiklandschaft: Chefdirigent und Generalmusikdirektor Benjamin Reiners selbst, auch Musikerinnen und Musiker werben höchstpersönlich an Schulen für die Konzerte der Robert-Schumann-Philharmonie, wonach schon erste Erfolge sichtbar sind. Nach Konzerten kann man mit Benjamin Reiners ins...