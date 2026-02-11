MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neues Leben in ehemaligem Bäckerei- und Friseursalonladen: Leder-Manufaktur in Limbach-Oberfrohna eröffnet

Desiree Schuffenhauer stellt in ihrer Werkstatt und Schuhe für Groß und Klein her.
Desiree Schuffenhauer stellt in ihrer Werkstatt und Schuhe für Groß und Klein her. Bild: Andreas Seidel
Desiree Schuffenhauer stellt in ihrer Werkstatt und Schuhe für Groß und Klein her.
Desiree Schuffenhauer stellt in ihrer Werkstatt und Schuhe für Groß und Klein her. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Neues Leben in ehemaligem Bäckerei- und Friseursalonladen: Leder-Manufaktur in Limbach-Oberfrohna eröffnet
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo Brötchen und Haarschnitte verkauft wurden, ist jetzt eine Lederwerkstatt. Alles zur Ladeneröffnung: Was „Leder-Treter“-Barfußschuhe sind und wie Desiree Schuffenhauer auf diese Idee kam.

In einem Haus auf der Peniger Straße in Limbach-Oberfrohna näht Desiree Schuffenhauer (44) ihre Lederschuhe. Vorher war in dem Familienhaus mit Gewerbefläche ein Bäcker und ein Friseur zu finden. Jetzt wurden die Ladenflächen zusammengelegt, um von hier die speziellen Barfußschuhe zu verkaufen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
17:00 Uhr
2 min.
Filmmusik trifft Sandkunst: Die „Sandartisten“ gastieren in Limbach-Oberfrohna
„Die Sandartisten“ zeichnen Geschichten zur Filmmusik von Hans Zimmer.
Mit Sandbildern durch die Welt von Hans Zimmer: Die Künstlergruppe „Die Sandartisten“ traten schon in Tokio und Monaco auf. Jetzt kommt die Gruppe, bekannt aus der RTL-Show „Das Supertalent“ in die Region.
Jonas Patzwaldt
02.02.2026
2 min.
Limbach-Oberfrohna soll Kindergarten schließen: Entwicklungskonzept unter Protest im Stadtrat abgenickt
Protestierende vor dem Hippodrom in Limbach-Oberfrohna.
Eine im Stadtrat besprochene Analyse macht deutlich: Die Stadt hat einen Überschuss von fast 400 Kitaplätzen. Ein Grund für immer weiter steigende Kita-Kosten. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen.
Jonas Patzwaldt
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel