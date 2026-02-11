Neues Leben in ehemaligem Bäckerei- und Friseursalonladen: Leder-Manufaktur in Limbach-Oberfrohna eröffnet

Wo Brötchen und Haarschnitte verkauft wurden, ist jetzt eine Lederwerkstatt. Alles zur Ladeneröffnung: Was „Leder-Treter“-Barfußschuhe sind und wie Desiree Schuffenhauer auf diese Idee kam.

In einem Haus auf der Peniger Straße in Limbach-Oberfrohna näht Desiree Schuffenhauer (44) ihre Lederschuhe. Vorher war in dem Familienhaus mit Gewerbefläche ein Bäcker und ein Friseur zu finden. Jetzt wurden die Ladenflächen zusammengelegt, um von hier die speziellen Barfußschuhe zu verkaufen. In einem Haus auf der Peniger Straße in Limbach-Oberfrohna näht Desiree Schuffenhauer (44) ihre Lederschuhe. Vorher war in dem Familienhaus mit Gewerbefläche ein Bäcker und ein Friseur zu finden. Jetzt wurden die Ladenflächen zusammengelegt, um von hier die speziellen Barfußschuhe zu verkaufen.