Regionale Nachrichten und News
  • Neues Logistikzentrum in Lichtenau: Gemeinde genehmigt Tunap-Bau – mit Auflagen

So soll das neue Tunap-Logistikzentrum in Lichtenau aussehen.
So soll das neue Tunap-Logistikzentrum in Lichtenau aussehen. Bild: Patrick Illgen/Tunap
Chemnitz Umland
Neues Logistikzentrum in Lichtenau: Gemeinde genehmigt Tunap-Bau – mit Auflagen
Von Bettina Junge
Ein Logistikzentrum samt Gefahrstofflager will ein Chemieunternehmen bauen. Der Gemeinderat fordert indes Auflagen wie eine zweite Feuerwehrzufahrt. Die endgültige Baugenehmigung steht noch aus.

Dem Bau einer Logistikhalle im Chemieunternehmen Tunap an der Bahnhofstraße in Lichtenau steht nach Auffassung des Gemeinderates nichts mehr im Wege. Einstimmig wurde beschlossen, dass das Logistikzentrum samt Gefahrstofflager zur Lagerung von Rohstoffen, Verpackungsmaterialien und Endprodukten gebaut werden darf. Die Gemeinde war im Bauverfahren...
