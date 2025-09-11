Neuheit in Chemnitz: Hier fährt eine Straßenbahn autonom

Vorerst allerdings nur auf einer Teststrecke. Die CVAG hat mit mehreren Unternehmen das Fahren ohne Fahrer erforscht. Nun rollte eine umgebaute Tatra-Bahn automatisiert. Aber wann kommt die Technik im Streckennetz zum Einsatz?

Seine Kaffeepause könnte Florian Schwind hier in der Fahrerkabine statt in der Kantine abhalten. Gemütlich während der Fahrt trinken oder ins Brötchen beißen – in dieser Bahn ginge das theoretisch. Ohne, dass Schwind eingreifen muss, rollt die Bahn gemächlich die Strecke entlang. Und bremst, als mitten auf den Gleisen ein Hindernis... Seine Kaffeepause könnte Florian Schwind hier in der Fahrerkabine statt in der Kantine abhalten. Gemütlich während der Fahrt trinken oder ins Brötchen beißen – in dieser Bahn ginge das theoretisch. Ohne, dass Schwind eingreifen muss, rollt die Bahn gemächlich die Strecke entlang. Und bremst, als mitten auf den Gleisen ein Hindernis...