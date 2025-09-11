Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neuheit in Chemnitz: Hier fährt eine Straßenbahn autonom

Die „SmarTram“ dreht auf einer einen Kilometer langen Teststrecke im Betriebshof Adelsberg ihre Runden.
Die „SmarTram“ dreht auf einer einen Kilometer langen Teststrecke im Betriebshof Adelsberg ihre Runden. Bild: Andreas Seidel
Die „SmarTram“ dreht auf einer einen Kilometer langen Teststrecke im Betriebshof Adelsberg ihre Runden.
Die „SmarTram“ dreht auf einer einen Kilometer langen Teststrecke im Betriebshof Adelsberg ihre Runden. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Neuheit in Chemnitz: Hier fährt eine Straßenbahn autonom
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vorerst allerdings nur auf einer Teststrecke. Die CVAG hat mit mehreren Unternehmen das Fahren ohne Fahrer erforscht. Nun rollte eine umgebaute Tatra-Bahn automatisiert. Aber wann kommt die Technik im Streckennetz zum Einsatz?

Seine Kaffeepause könnte Florian Schwind hier in der Fahrerkabine statt in der Kantine abhalten. Gemütlich während der Fahrt trinken oder ins Brötchen beißen – in dieser Bahn ginge das theoretisch. Ohne, dass Schwind eingreifen muss, rollt die Bahn gemächlich die Strecke entlang. Und bremst, als mitten auf den Gleisen ein Hindernis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
2 min.
Bauarbeiten an Chemnitzer Zentralhaltestelle: Das ändert sich für Fahrgäste
An der Zentralhaltestelle kommt es in dieser Woche zeitweilig zu Änderungen.
Wegen Gleisbauarbeiten sind einige Straßenbahnen der CVAG eine Zeit lang anders unterwegs als üblich.
Michael Müller
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
02.09.2025
4 min.
Diese Chemnitzer Initiativen machen Firmen für die Zukunft fit
Die Mitglieder des Innovationsnetzwerkes „SMAFARO“ entwickeln Anwendungen mit Roboterhunden (vorn) für Industrie und Logistik.
Die Wirtschaft schwächelt, Aufträge aus traditionellen Branchen brechen weg. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Betriebe ihre Produktivität erhöhen oder ganz neue Produkte entwickeln. Für beides gibt es in Chemnitz Ideen.
Christian Mathea
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
Mehr Artikel