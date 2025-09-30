Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neukirchner CDU-Gemeinderat mit deutlicher Kritik an AfD: „Ich verstehe nicht, warum Sie immer nur dagegen sind“

Chemnitz Umland
Neukirchner CDU-Gemeinderat mit deutlicher Kritik an AfD: „Ich verstehe nicht, warum Sie immer nur dagegen sind“
Redakteur
Von Julia Grunwald
Nach zwei nicht einheitlichen Beschlüssen im Gemeinderat machte CDU-Rat Michael Nowak seiner Enttäuschung über die Zusammenarbeit mit der AfD Luft. Wie geht die Fraktion mit den Vorwürfen um?

Es waren knifflige Beschlüsse, die der Gemeinderat Neukirchen treffen musste. Wegen gestiegener Betriebskosten wollte das Rathaus die Elternbeiträge für Kita, Krippe und Hort erhöhen. Zudem sollte ein Grundstück im Gewerbegebiet an eine Firma verkauft werden, bei der unklar ist, wie viel Gewerbesteuer aus der mit Steuermitteln erschlossenen...
