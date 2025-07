Nischl, Bazillenröhre, Schnarchsilo: Woher kommen die Chemnitzer Begriffe eigentlich?

Die Chemnitzer sind findig bei der Verballhornung ihrer Hingucker. So viele Spitznamen sind im Vergleich zu anderen Städten selten. Das könnte auch als ironische Reaktion auf die sozialistische Planstadt zu verstehen sein.

Karl-Marx-Monument ist ein recht langer Begriff; sagt in Chemnitz auch kein Mensch. Im hochdeutschesten Fall ist von Marx-Kopp die Rede. Viele sagen Nischl oder Nüschl, zumindest weiß hier jeder, was damit gemeint ist: die 40 Tonnen schwere Philosophen-Plastik an der Brückenstraße.