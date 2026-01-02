MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Noch immer oder schon wieder betrunken? Polizei zieht Autofahrer in Chemnitz aus dem Verkehr

Die Polizei in Chemnitz erwischte einen betrunkenen Fahrer.
Die Polizei in Chemnitz erwischte einen betrunkenen Fahrer. Bild: Symbolbild/Marcus Brandt/dpa
Die Polizei in Chemnitz erwischte einen betrunkenen Fahrer.
Die Polizei in Chemnitz erwischte einen betrunkenen Fahrer. Bild: Symbolbild/Marcus Brandt/dpa
Chemnitz
Noch immer oder schon wieder betrunken? Polizei zieht Autofahrer in Chemnitz aus dem Verkehr
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Alkohol war nicht das einzige Problem des Mannes. Eine weitere Anzeige bekam er wegen eines anderen Vergehens.

Die Polizei in Chemnitz hat in der Nacht auf Freitag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Straßenverkehr gezogen. Kurz vor 2 Uhr fiel der Mann im Stadtteil Hilbersdorf auf. Beamten geriet der Wagen des 43-Jährigen am Thomas-Mann-Platz ins Visier. Kurz darauf kontrollierten sie den Fahrer des Audi. Der Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen schlug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
14:50 Uhr
1 min.
Polizei schnappt betrunkenen Fahrer in Großschirma
Die Polizei hat in Großschirma einen betrunkenen Fahrer gestellt.
Ein 57-Jähriger fährt Schlangenlinien in Großschirma. Der Alkoholtest zeigt erschreckendes Ergebnis.
Babette Philipp
15:55 Uhr
2 min.
"Am Schleuderstuhl": Wellinger rettet sich als 50. der Quali
Wellinger kommt in Innsbruck nicht zurecht.
Olympiasieger Andreas Wellinger entgeht in Innsbruck nur knapp einem sportlichen Debakel. Auch der bisherige Dominator Domen Prevc schwächelt zum ersten Mal.
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
13:40 Uhr
1 min.
Chemnitz: Anzeigen nach Verkehrskontrolle
Gleich mehrere Verstöße kamen zur Anzeige.
Gleich mehrerer Vergehen macht sich ein Fahrer schuldig, der bei Routinekontrolle erwischt wurde.
Jens Kassner
Mehr Artikel