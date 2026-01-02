Noch immer oder schon wieder betrunken? Polizei zieht Autofahrer in Chemnitz aus dem Verkehr

Chemnitz
Der Alkohol war nicht das einzige Problem des Mannes. Eine weitere Anzeige bekam er wegen eines anderen Vergehens.
Die Polizei in Chemnitz hat in der Nacht auf Freitag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Straßenverkehr gezogen. Kurz vor 2 Uhr fiel der Mann im Stadtteil Hilbersdorf auf. Beamten geriet der Wagen des 43-Jährigen am Thomas-Mann-Platz ins Visier. Kurz darauf kontrollierten sie den Fahrer des Audi. Der Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen schlug...
