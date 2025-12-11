Noch keine Geschenk-Idee? Chemnitzer Originale zwischen 10 und 300 Euro

Bei Geschenken mit Geschichte sieht es zumindest so aus, als hätte man sich Gedanken gemacht. In Chemnitz gibt es dafür viele Ideen. Auch für Schenker, die möglichst wenig Aufwand haben wollen, gibt es eine Option.

Genießen: Wer wenig Zeit für seine Liebsten hat, kauft einfach das Chemnitzer Genuss-Set: eine Geschenkebox gefüllt mit Kaffee, Schokolade, Honig, Eierlikör und Cola, um Beispiele zu nennen. Die Waren stammen alle aus Chemnitzer Produktion. Die Menge hängt vom Preis ab, die Boxen gibt es von 19 bis 59 Euro. Erhältlich ist das Genuss-Set in... Genießen: Wer wenig Zeit für seine Liebsten hat, kauft einfach das Chemnitzer Genuss-Set: eine Geschenkebox gefüllt mit Kaffee, Schokolade, Honig, Eierlikör und Cola, um Beispiele zu nennen. Die Waren stammen alle aus Chemnitzer Produktion. Die Menge hängt vom Preis ab, die Boxen gibt es von 19 bis 59 Euro. Erhältlich ist das Genuss-Set in...