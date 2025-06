Nora Seitz im Bundestag: Lange Tage, Ankommen in Berlin und warum sie so gern U-Bahn fährt

Die Chemnitzerin ist seit einigen Monaten Teil der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Aus der Fleischerei auf dem Sonnenberg in die erste Reihe der Politik – keine alltägliche Geschichte. Hier erzählt sie, wie es läuft.

Wer mit Nora Seitz gesprochen hat, als sie noch jeden Tag in der Fleischerei auf dem Chemnitzer Sonnenberg anzutreffen war, und sie heute reden hört, wird keinen großen Unterschied feststellen. Was die Neu-Politikerin geschafft hat, ist offenbar sie selbst zu bleiben. Vorbereitete Floskeln sind da kaum. In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal...