Null Bock auf Lernen? Oberschule Lichtenau gibt Tipps

Warum fällt es Kindern oft schwer, sich zu organisieren? Die Oberschule Lichtenau hat Experten eingeladen. Der Vortrag verspricht spannende Einblicke.

„Ich will nicht!“, „Ich kann das nicht!“, „Ich habe keine Lust!“. Das sind Sätze, die Eltern öfter hören, wenn es wieder einmal darum geht, die Hausaufgaben zu machen oder für einen Test zu lernen. Aber was steckt wirklich dahinter, wenn das Kind nicht lernen will? Dieser Frage geht die Oberschule Lichtenau nach. „Dafür haben...