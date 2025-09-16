Ob als Stammgast oder zum Geldverdienen: Für wen die Wooosn in Chemnitz genau das Richtige ist

Chemnitz
Die Wooosn lockt noch bis 27. September Besucher nach Chemnitz. Stammgäste, Freunde und Kolleginnen berichten, warum sie immer wiederkommen und was das Fest für sie besonders macht.
Wenn in Chemnitz die Wooosn beginnt, zieht es jedes Jahr tausende Menschen ins große Festzelt. Vom 5. bis 27. September wird am Hartmannplatz geschunkelt, gelacht und das ein oder andere Maß Bier genossen. Das Chemnitzer Pendant zum Münchner Oktoberfest ist längst zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Region geworden und lockt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.