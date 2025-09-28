Oberbürgermeister und Bürgermeister von Limbach-Oberfrohna starten eigenen Podcast

Gerd Härtig und Robert Volkmann werden als Moderatoren durch das Audioformat führen. Die Idee stammt von einem Einwohner. Für die erste Folge haben sie sich einen besonderen Tag ausgesucht.

Leipzig hat ihn bereits, ebenso Augsburg, Coburg und Gera. Nun zieht Limbach-Oberfrohna nach. Die Stadt bekommt ihren eigenen Podcast. Oberbürgermeister Gerd Härtig und Bürgermeister Robert Volkmann wollen in der digitalen Radiosendung für unterwegs wichtige Stadtthemen und kommunalpolitische Entscheidungen besprechen, kommentieren, erklären...