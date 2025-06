„Ohne Aufklärung schaffen wir keinen Rechtsfrieden“: Staatsanwalt lehnt Verfahrenseinstellung zu Ausschreitungen von 2018 in Chemnitz ab

Knapp die Hälfte der angesetzten Prozesstage sind inzwischen absolviert. Die Verteidiger regten nun an, die Verfahren einzustellen. Der Staatsanwalt aber lehnte ab. Es geht ums Prinzip – und um viel Geld.

Weil sie am Abend des 1. September 2018 Teilnehmer der „Herz statt Hetze“-Demonstration in Chemnitz auf dem Heimweg angegriffen haben sollen, stehen vier junge Männer aus Braunschweig, Dresden, Freital und Pirna seit Mai vor dem Chemnitzer Landgericht. Sie sind wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Landfriedensbruch...